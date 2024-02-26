Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Şubat 2024 01:53
Lise mezunlarından, polis alımı var mı?

Lise mezunu polis mi alıyorlar şimdi


John Rambo
Aday Memur
26 Şubat 2024 02:11

Alınmıyor. PMYO'dan mezun olanlar önlisans mezunu olarak teşkilata giriyor. En son lise mezunu Polis'i 19. Dönem Özel Harekatçı olarak aldılar. Aralarında halen lise mezunları var. Ondan önce de lise mezunu olarak 2001 PMYO açılışından önceki Polis Okullarından mezun olanlar var. Çoğu en az önlisans bitirdi ama halen eski kuşaklardan lise mezunu memurlar var.


poyraz 27
Aday Memur
26 Şubat 2024 03:28
Teşekkür ederim kardeşim verdiğin bilgi için
John Rambo, 10 saat önce

Alınmıyor. PMYO'dan mezun olanlar önlisans mezunu olarak teşkilata giriyor. En son lise mezunu Polis'i 19. Dönem Özel Harekatçı olarak aldılar. Aralarında halen lise mezunları var. Ondan önce de lise mezunu olarak 2001 PMYO açılışından önceki Polis Okullarından mezun olanlar var. Çoğu en az önlisans bitirdi ama halen eski kuşaklardan lise mezunu memurlar var.


memuraday-y
Şef
26 Şubat 2024 09:21

Lise mezunu öğrenciler arasından PMYO?yu kazananlar okul bitince önlisans mezunu olarak mezun oluyorlardı sanırım.

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