Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Şubat 2024 01:53
lise mezunu polis
Lise mezunu polis mi alıyorlar şimdi

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİstanbul bu yıl şarka gönderir mi?2024 Temmuz zammı ne olur?2024 Şubat ayı mazaret atamasıOtel kayıtlarını görebilmeGeçmiş yıllara ait okul borçlanmasının faydası var mı?Egm Fetö idari soruşturmaPolis maaşını duyunca, gülen zabıtaPolis emeklileri mutsuz

Sözlük

berat kandili 1 mahsun j 2 şu an çalan şarkı 1 35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 1 popüler kültür 1 hacamat 1 İnanç insanı ayakta tutan en büyük kuvvet 1 pringles 2 bakiiii 1 Pazar sabahı 4

Son Haberler

Memurun kendi hastalığı nedeniyle günübirlik hastaneye gittiği günler yıllık izinden düşülmeli mi?26 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları%0 Faizli 30.000 TL Anında Cebinde!Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte başlıklar...Tekirdağ'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?