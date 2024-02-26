Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Şubat 2024 09:02
öğretmenlerin okula gelmemesi

değerli arkadaşlar okul müdürü olarak bu konudan çok rahatsız oluyorum. öğretmenlerim sürekli devamsızlık yapıyorlar. köy okulu olduğumuz için idare etmeye çalışıyorum, ama biraz fazla suistimal ediliyor. hastayım, uykuda kaldım, vs vs. bu sene işi sıkı tutayım dedim rapor aldırıyorum ama rapor da vermiyor doktorlar. hastane girişi yeterli oluyor mu izinli sayılmaları için? ya da ne yapmalıyım?


parismoskovalondra
Memur
26 Şubat 2024 09:09
vay be okul müdürüne bak. öğretmenin sallamadığı işi, müdür dert ediniyor. Gelmeyen öğretmenin tut zabtını ver milli eğitime müdür! öğretmediler mi sana?

asiia
Şef
26 Şubat 2024 09:13

Devletin dili yazıdır. Okula keyfi gelmeyen adama mazeret izni yazmayacağını söyle. Rapor alsınlar. Hastaneye giriş çıkış rapor değildir. Dersine gelmek zorundadır. Eğer raporsuz ve izinsiz okula gelmiyorsa tut tutanağı sen canını sıkacağına onlar sıksın. Memleketin maalesef öğretmen kalitesi bu. Atanana kadar kırk çaba,atandıktan sonra nasıl işten kaçarım.Yazık...


bulaşşıkk
Memur
26 Şubat 2024 09:16

Rahatsız oluyorsan istifa et müdürlükten.


Tarihhçiiiiii
Memur
26 Şubat 2024 09:43
Bu nasıl cevap sen de istifa et öğretmen istediğini yapsın at koştursun
bulaşşıkk, 3 saat önce

Rahatsız oluyorsan istifa et müdürlükten.


rtgn
Aday Memur
26 Şubat 2024 09:49

istifa çözüm müdür sence? ben öğretmenlerimin davranışını nasıl düzeltebilirim derdindeyim. yasal yola başvurmak istemediğimden burda sordum.

bulaşşıkk, 3 saat önce

Rahatsız oluyorsan istifa et müdürlükten.


fenogretmeniyim
Şef
26 Şubat 2024 10:16

hocam yasal işlemleri yapmanız sizin için gerekli. sizin iyi niyetinizi suistimal ediyorlar ve ne yazık ki tespiti durumunda siz daha ağır ceza alırsınız.


freef
Şube Müdürü
26 Şubat 2024 10:28

Anladığım kadarıyla iyi bir müdür, iyi bir insansınız. Ne yapsanız doğru olur. Kırıp dökmeden bir çıkar yol bulun. Köy yerinde tutanak falan işlerine girmeyin, orada birincil ilişkiler yeter.

Ama bir eksiğinizi söyleyeyim mi.

Burada sorun çözümü aramanız. İstifa et, falan diyecek çok süper zekalı var buralarda. Canınızı sıkarlar maalesef.


MuaLLim_01
Memur
26 Şubat 2024 11:07

hocam ilk önce uyarın - ki söylediklerinizden uyadığınız anlaşılıyor- sonra gerekeni yapacağınızı belirtin ve en önemlisi ne söylüyorsanız yapın. eğer yaparım diyip te yapmazsanız daha büyük sıkıntı olur. idarecilikte - insan ilişkilerinde de öyledir- diyorsanız, yapacaksınız. kişi eğer hastane giriş çıkış kağıdı getiriyorsa bu ayakta tedavidir ve çıkış saatinden sonra okua gelmeilidir. gelmemişse il/ilçeden muhakkik isteyin ve gerekeni yapın. emin olun tek sefer yapmanız yetecektir. bir daha bu tarz bir şeye başvurulmayacaktır. ama bunu yaparken kişiye değil fiiline ceza verdiğinizi hissettirirseniz daha etkili olacağo kanaatindeyim.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
26 Şubat 2024 11:41

Her gün 50 km'nin üstünde gidiş geliş (100 km'den fazla) yaptık. Böyle bir sorun yaşamadık. Herkes dikkat etmeli. Tavize gerek yok. Alışkanlık haline getirildiği takdirde mecburen işlem yapmanız gerekli. Zor bir bölge olabilir ama öğrencilerin hakkına girilmemeli.

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