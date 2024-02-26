Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Şubat 2024 09:14
28 Kasım kadro mağdurları için Memurlar.net destek

Memurlar.net güvenlik soruşturması geç bittiği için kadro alamayan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için anasayfa da bir haber yayınlar mı? Düşünün aynı mülakata giriyorsunuz arkadaşlarınız kadro alıyor ama siz emniyetteki görevli personelin yavaşlığı nedeniyle soruşturma süresinin aşırı uzun sürmesi den dolayı kadro alamıyorsunuz. Çeşitli özlük haklarından yararlanamıyor GYS gibi sınavlara ve iş güvence eksikliğine maruz kalıyorsunuz.

Kadro mağdurları sözleşmeli personel, Memurlar.net ailesi olarak desteklerinizi bekliyoruz.

Çok Yazılan Konular

4/b sözleşmeli ikm istifa ettim dönüşüm varmıVardiyalı çalışma sistemi hakkındasözleşmeli personellik hakkında fikir ve öneri isteğiKadroludan Sözleşmeliye Geçişte Yıllık İzin Hk.üni hastanesi kadroya geçenlerYÖkten sağlık bakanlığına atanma hakkında.Aile bakanlığına yeni atanacağım eşim TSK'da subay bulunduğu şehire tayin isteyebiliyor muyumGörevlendirmeKoruma ve güvenlik mesai4b den 4b ye atanma

Sözlük

lgbt 4 kitabın sayfasını kıvırmak 3 berat kandili 1 hacamat 2 gitmek mi kalmak mı zor 3 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 7 Bugün olanlar 4 bakiiii 1 Yalnızlık ihtiyacı 3 Deniz esintisi 1

Son Haberler

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltıBursluluktan parasız yatılılığa geçiş işlemleri uzatıldıElazığ'da maden ocağında göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi göçük altındaSeçimde gece yarısına kadar çalışan adliye personeli idari izinli sayılmalı!Konya'da bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!