KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Şubat 2024 09:39
Sayısal mantık öneri?

Sayısal mantık önerisi için önerisi olan var mı? kpss ve ales soru tipleri çok farklı kpss deki sayısal mantık tamamen şans gibi siz ne düşünüyor sunuz?

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