2024/5 ataması Psikolog puanı kaça düşer?

Bu Sağlık Bakanlığı atamasında veya Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı atamasında Psikolog puanı nereye kadar düşer, fikri olan var mı?

Bu Sağlık Bakanlığı atamasında veya Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı atamasında Psikolog puanı nereye kadar düşer, fikri olan var mı?