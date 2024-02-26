Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Şubat 2024 09:51
Arkadaşlar acil cevap lütfen

Arkadaşlar öddk kurulunda diğer üyelerle ilgili yaşadığım anlaşmazlıklar ve hemfikir olamayışımızdan dolayı 2.dönem kurul toplantılarına katılamacağıma dair müdüre geçen hafta dilekçe verdim.Bugün sorduğumda müdür dilekçene 15 gün içinde cevap yazacağını söyledi.Panik oldum ama dilekçe yazmayıp sözel olarak mı beyan etmeliydim? Nasıl bir cevap yazabilir soruşturma vs açılır mı hakkımda?


Fencibiri
Aday Memur
26 Şubat 2024 09:56

Lütfen acil cevap gerekiyor


Fencibiri
Aday Memur
26 Şubat 2024 09:59

Ve bu dilekçem bir yere işlenir mi mebbise vs?


fenogretmeniyim
Şef
26 Şubat 2024 10:12

hocam okula verdiğiniz dilekçenin dys ye işlenmesi ve size dys numarası verilmesi gerekiyor.

dys numarası verilmediyse 2 durum olabilir.

1. müdür dilekçeyi işleme koyar.

2. müdür dilekçeyi görmezden gelir(çöpe atar)

hakkınızda soruşturma açılacak durum yok. talebinizi kabul eder veya reddeder.

bu tür durumlarda dilekçe vermeden önce müdürle konuşmanız daha iyi olabilirdi.

bazı müdürler dilekçeyle iş yapmayı sevmez. bazı müdürler de dilekçe yazmazsanız umursamaz

Fencibiri, 2 saat önce

Ve bu dilekçem bir yere işlenir mi mebbise vs?


Fencibiri
Aday Memur
26 Şubat 2024 10:21

İki ihtimalden birinde dilekçeyi işleme koymasından bahsetmişsiniz bu ne anlama geliyor?

Herhangi bir dys numarası vs verilmedi sadece 15 gün içinde cevap yazacağını söyledi.

fenogretmeniyim, 2 saat önce

hocam okula verdiğiniz dilekçenin dys ye işlenmesi ve size dys numarası verilmesi gerekiyor.

dys numarası verilmediyse 2 durum olabilir.

1. müdür dilekçeyi işleme koyar.

2. müdür dilekçeyi görmezden gelir(çöpe atar)

hakkınızda soruşturma açılacak durum yok. talebinizi kabul eder veya reddeder.

bu tür durumlarda dilekçe vermeden önce müdürle konuşmanız daha iyi olabilirdi.

bazı müdürler dilekçeyle iş yapmayı sevmez. bazı müdürler de dilekçe yazmazsanız umursamaz


MuaLLim_01
Memur
26 Şubat 2024 11:11

hocam kurula katılmak zorunlu mudur bilmiyoruma ma eğer zorunlu ise geçerli bir özür belirtmeden (anlaşamıyorum o zaman katılmayacağım bence geçerli bir özür değildir) katılmamanız sorun teşkil edebilir. sizin yapmanız gereken dilekçenizin dys ye işlenmesini sağlamak ve dysden verilen numarayı almak olabilir. müdürün 15 güne sana cevap veririm demesi de muhtemelen süre uzatarak hakkınızda pekte iyi düşünmediği. onun yerine kurul haftası rapor alarak daha sağlıklı bir yol izleyebileceğinizi düşünüyorum.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
26 Şubat 2024 11:38

Resmi yoldan gelirseniz ben de resmi yoldan (cevap süresi o kadar) gelirim, demiş. Memnuniyetsizliğini ifade etmiş.

İşi resmiyete dökmeden önce -konuşulabilecek kişilerle- uygun şekilde konuşarak işleri çözmek daha iyi.

Soruşturmalık bir durum değil. Kurulda hemfikir olmak zorunluluğu bilmiyorum. Şerh düşersiniz olur biter.


Prettypelin
Aday Memur
26 Şubat 2024 11:55

Sayın hocam eğer okulda bir kurulda görevlendirildiyseniz buna katılmıyorum deme hakkınız yok, varsa eğer raporunuz onu verirsiniz, sizin yazdığınız dilekçe size değil okul için soruştırmalık bir konu, yani diyorsunuz ki usulsüzlük yaptığınız için katılmıycam bu tam soruşturmalık konu

Ama müdürünüz durup dururken kendi kendine soruşturma açmayacağı için ya dilekçeye komisyon görevinden alındınız diye cevap verir veyahutta size yazılı olarak verdiği görevleri yerine getirmeniz gerektiği ve yapmadığınız taktirde soruşturma açılacağına dair bir yazı yazar

Şimdi düşünüyordur hangi durumda başıma bela gelmez diye:)))

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?MEB GYS TercihDers saati 12 olan öğretmen farklı bir okulda tümden görevlendirilebilir miSeçim göreviOkul süresi 200 gün mü olacak?Başöğretmenlik süresi düşmeliöğretmenlerin okula gelmemesiDüşük motivasyon nasıl yükselir?Arkadaşlar acil cevap lütfenTürkçe branşında, 110 puanla Konya'ya il dışı şansım...

Sözlük

Down olmak 1 berat kandili 1 Deniz esintisi 1 beklenti içinde olmak 2 şu an çalan şarkı 1 Bugün olanlar 4 gitmek mi kalmak mı zor 3 Pazar sabahı 4 Yalnızlık ihtiyacı 3 pringles 3

Son Haberler

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltıBursluluktan parasız yatılılığa geçiş işlemleri uzatıldıElazığ'da maden ocağında göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi göçük altındaSeçimde gece yarısına kadar çalışan adliye personeli idari izinli sayılmalı!Konya'da bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!