Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Şubat 2024 10:29
Sözleşmeli Üniversite destek personelinden(bakım onarım) saglık bakanlığı tıbbı sekreterlik

Üniversite de destek personeli olarak çalışıyorum. Saglık bakanlığı tıbbı sekreter atamasına başvurabilir miyim. 1 yıl kuralı nasıl olacak

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