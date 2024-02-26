Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


26 Şubat 2024 10:36
Tanışma
Yeni bi şehire yeni bi işe yeni bi hayata başlayan varmı ben gibi insanlara alışmak zor işe alışmak zor yanlızlık hepsinden daha zor eğer konuşmak sohbet etmek isteyen olursa yazabilir

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Sözlük

Down olmak 1 berat kandili 1 Deniz esintisi 1 beklenti içinde olmak 2 şu an çalan şarkı 1 Bugün olanlar 4 gitmek mi kalmak mı zor 3 Pazar sabahı 4 Yalnızlık ihtiyacı 3 pringles 3

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