Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


26 Şubat 2024 10:44
Üniversite kampüsünde destek personeli( bakım onarım) sözleşmeli

Üniversite kampüsünde destek personeli olarak çalışıyorum. Üniversite hastanesine geçiş yapabilir miyim.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
26 Şubat 2024 11:13

Üniversite içerisinde bir birimden diğer bir birime geçişler 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca rektör tarafından yapılır. Eğer çalıştığınız birim amirini ikna ederseniz rektör ya da genel sekreter ile bu konuyu görüşüp görevlendirmenizi yazdırabilir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli personel Üniversitede boş kadroyu sınav için nasıl açtırılır?2024 Naklen Atama Kontenjanlarıüniversite 4a tayin hakkıÜniversite kampüsünde destek personeli( bakım onarım) sözleşmeli

Sözlük

pringles 3 küpe takan erkek 2 kitabın sayfasını kıvırmak 3 kendini yakmak 1 35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 2 çok kahve içmek 2 popüler kültür 1 Kahve makinesinin o kadar da gerekli bir icat olmaması 2 Farklı bir meslek seçseydiniz bu hangisi olurdu? 3 Toplumsal sorunlar 2

Son Haberler

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltıBursluluktan parasız yatılılığa geçiş işlemleri uzatıldıElazığ'da maden ocağında göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi göçük altındaSeçimde gece yarısına kadar çalışan adliye personeli idari izinli sayılmalı!Konya'da bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!