Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Şubat 2024 11:02
Gys 2 müdürlük ilişik kesme
Gys 2 müdürlük tayin yerleri belli oldu İlişik ne zaman kesilir ?Mart başı mi yoksa seçimler dolayısıyla nisan ayını bekler miyiz?

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