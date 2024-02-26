Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Şubat 2024 11:10
50 yaş gerekçesiyle atamadan muaf tutulma hakkı

Arkadaşlar 50 yaşına girdim ve atama yazısı geldi. Tam emin olmamakla birlikte 50 yaşını dolduranların atamadan muaf tutulması ile ilgili bir durum söz konusuydu galiba bu konuda bilgi verebilir misiniz

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