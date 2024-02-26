KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Şubat 2024 11:12
Kamuya Yeni Alım Olucak Mı?

Bildiğiniz üzere en son sağlık bakanlığı açtı. Yeni kpss ye kadar alım yapacak kamu kurumu kaldı mı?

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Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tarım ve Orman Bakanlığı kurum kurum gezenlere fırsat vermemeli.DHMİ 2023/2 işe başlama tarihi.Bir KPSS puanıyla kaç kurum gezilir!

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