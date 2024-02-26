Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


26 Şubat 2024 11:16
Kamuya Yeni Alım Olucak Mı?

Bildiğiniz üzere en son sağlık bakanlığı açtı. Yeni kpss ye kadar alım yapacak kamu kurumu kaldı mı?

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