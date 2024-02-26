Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Şubat 2024 11:48
15 gun izin sorunsali

22 subat ayrilis yaptim en gec 8 martta baslangic yapmam gerek miyor mu tam 16. Gun yani 8 mart . Bana eski is yerim 7 mart en gec dedi hangisi dogru 15.gun mu 16. Gun mu son 15 gun iznin tamamini kullanmak istiyorum memleketteyim lutfen net bilen yazabilir mi


lDeimosl
Genel Müdür
26 Şubat 2024 11:58

22 şubat mesai saati sonuna kadar çalışıyorsunuz zaten. İzin 23 şubatta başlar, 15. gün 8 marta gelir, başlangıç da 9 mart. O da hafta sonuna geldiğinden 8 mart doğru olan.

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