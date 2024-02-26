Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Şubat 2024 12:06
Seçimde çalışan personelin idari izinli sayılması (Ana Sayfa Haberi)

https://www.memurlar.net/haber/1093844/secimde-gece-yarisina-kadar-calisan-adliye-personeli-idari-izinli-sayilmali.html

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