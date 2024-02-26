Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Şubat 2024 12:07
farklı bakanlığa geçişte yıllık izin

Milli Eğitim Bakanlığında sözleşmeli büro personeli olarak çalışmaktayım istifa edip sağlık bakanlığına sözleşmeli mühendis olarak atanacağım. Sağlık Bakanlığına geçtiğim zaman MEB de bulunan yıllık izininim devrediliyor mu yoksa MEB deki izinlerim yanıp sağlık bakanlığında hizmet süreme göre tekrardan mı izin yükleniyor?

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