Şark illerindeki polis okulunda görev yapanlar terör tazminatı alıyorlar mı?

elbette. referans ne alaka anlayamadım? Öncelikle senin hoşgörülü, sabırlı, açık fikirli, esnek ve uyarlayıcı, sevecen, anlayışlı, yüksek basarı beklentisi olan, cesaretlendirici ve destekleyici olma gibi özelliklere sahip olup olmadığın objektif bir kurul tarafından değerlendirilir. Eğitim fakültesi mezunu olman diğer tercih yapanlara göre seni bir adım öne geçirebilir. Hele ki yüksek lisans veya doktoran varsa bu seni çok avantajlı yapacaktır.

elbette. referans ne alaka anlayamadım? Öncelikle senin hoşgörülü, sabırlı, açık fikirli, esnek ve uyarlayıcı, sevecen, anlayışlı, yüksek basarı beklentisi olan, cesaretlendirici ve destekleyici olma gibi özelliklere sahip olup olmadığın objektif bir kurul tarafından değerlendirilir. Eğitim fakültesi mezunu olman diğer tercih yapanlara göre seni bir adım öne geçirebilir. Hele ki yüksek lisans veya doktoran varsa bu seni çok avantajlı yapacaktır.

Alemdarali, Dün devrem polis okulu referanssız gelme ihtimali var mı