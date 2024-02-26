Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Şubat 2024 12:46
Şark illerindeki polis okulunda görev yapanlar terör tazminatı alıyorlar mı?

Şark illerindeki POMEM yada PMYO da görev yapan polisler terör parası alıyorlar mı?


kripto1982
Şube Müdürü
26 Şubat 2024 12:54
Alıyorlar, ek ders alamazlar

bursa-polis
Aday Memur
26 Şubat 2024 12:57
bulundukları ilin aynı basamağında ki ücret den alıyorlar değil mi?
kripto1982, Dün
Alıyorlar, ek ders alamazlar

kripto1982
Şube Müdürü
26 Şubat 2024 12:57
aynen kral
bursa-polis, Dün
bulundukları ilin aynı basamağında ki ücret den alıyorlar değil mi?

bursa-polis
Aday Memur
26 Şubat 2024 13:00
Teşekkürler Devrem
kripto1982, Dün
aynen kral

Alemdarali
Genel Müdür
26 Şubat 2024 13:40
devrem polis okulu referanssız gelme ihtimali var mı
bursa-polis, Dün
Teşekkürler Devrem

Patron006
Aday Memur
26 Şubat 2024 14:03
:)))
Alemdarali, Dün
devrem polis okulu referanssız gelme ihtimali var mı

AlperTungacı
Aday Memur
26 Şubat 2024 14:46
elbette. referans ne alaka anlayamadım? Öncelikle senin hoşgörülü, sabırlı, açık fikirli, esnek ve uyarlayıcı, sevecen, anlayışlı, yüksek basarı beklentisi olan, cesaretlendirici ve destekleyici olma gibi özelliklere sahip olup olmadığın objektif bir kurul tarafından değerlendirilir. Eğitim fakültesi mezunu olman diğer tercih yapanlara göre seni bir adım öne geçirebilir. Hele ki yüksek lisans veya doktoran varsa bu seni çok avantajlı yapacaktır.
Alemdarali, Dün
devrem polis okulu referanssız gelme ihtimali var mı

Alemdarali
Genel Müdür
26 Şubat 2024 15:33
hislerimimi ölçecek kurul alemsin devrem yazacağım okuldan şarka gidecekler var ipkasız şansımı deneyecem
AlperTungacı, Dün
elbette. referans ne alaka anlayamadım? Öncelikle senin hoşgörülü, sabırlı, açık fikirli, esnek ve uyarlayıcı, sevecen, anlayışlı, yüksek basarı beklentisi olan, cesaretlendirici ve destekleyici olma gibi özelliklere sahip olup olmadığın objektif bir kurul tarafından değerlendirilir. Eğitim fakültesi mezunu olman diğer tercih yapanlara göre seni bir adım öne geçirebilir. Hele ki yüksek lisans veya doktoran varsa bu seni çok avantajlı yapacaktır.

AlperTungacı
Aday Memur
26 Şubat 2024 15:35
:))))))
Alemdarali, Dün
hislerimimi ölçecek kurul alemsin devrem yazacağım okuldan şarka gidecekler var ipkasız şansımı deneyecem
Toplam 9 mesaj

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