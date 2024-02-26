Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Şubat 2024 13:08
İl dışı görevlendirme mümkün mü?
bekar bi öğretmen görevlendirme isteyebilir mi il dışına. evli olup yapanlar var onlar mı yapabiliyor sadece. Ben mi başvurmalıyım olay nasıl ilerliyor acaba?

crabnet355
Müsteşar
26 Şubat 2024 13:30
Adamını bulursan her şey mümkün

ayzıtt90
Aday Memur
26 Şubat 2024 13:37
başvuru için dilekçeyi okuluma mı vermem lazım yoksa gitmek istediğim ildeki meb mi beni istemeli. ya da bakanlık mı karar veriyor nasıl oluyor hocam gidişatı bilmiyorum ne yapmam gerektiğini
crabnet355, 3 saat önce
Adamını bulursan her şey mümkün

mazıke
Şef
26 Şubat 2024 13:39
il dışı görevlendirme için bir kurumun seni istemesi ve bunun için senin dilekçen lazım. yani önce yerini ayarlıyorsun sonra onlar sana ne yazacağını söylüyor. birçok sebep olabilir

ayzıtt90
Aday Memur
26 Şubat 2024 13:43
hocam bunun bi tarihi var mı Ağustos eylül gibi.. Bir de geçerli bir sebep sunmak gerekli mi. zormuş nette araştırdım il dışı ama şansımı denemek istiyorum
mazıke, 3 saat önce
il dışı görevlendirme için bir kurumun seni istemesi ve bunun için senin dilekçen lazım. yani önce yerini ayarlıyorsun sonra onlar sana ne yazacağını söylüyor. birçok sebep olabilir

demir8121
Aday Memur
26 Şubat 2024 13:55
il dışı görevlendirmenin bir tarihi yok sizin istemenizle çıkabilecek bir olay değil dilekçe vermeden önce geçerli bir neden olması gerekiyor hocam

ayzıtt90
Aday Memur
26 Şubat 2024 14:19
bir nedenim var ama geçerli olur mu bilemiyorum hocam. zor ama oldu diyelim yarım dönemlik mi oluyor, 1 sene olunca kadromuz okulumuzdan ilçeye mi çekiliyor böyle bi şey okudum sanki
demir8121, 3 saat önce
il dışı görevlendirmenin bir tarihi yok sizin istemenizle çıkabilecek bir olay değil dilekçe vermeden önce geçerli bir neden olması gerekiyor hocam

demir8121
Aday Memur
26 Şubat 2024 14:37
Benim ildışı görevlendirmem yarım dönemlik olmuştu zaten hemen sonra özür durumunda tayinim çıktı.Ben eşime tabi olduğum için eşimin kurumu dilekçeyi istedi ve çıktı görevlendirmem kadro okulumda kaldı
ayzıtt90, 2 saat önce
bir nedenim var ama geçerli olur mu bilemiyorum hocam. zor ama oldu diyelim yarım dönemlik mi oluyor, 1 sene olunca kadromuz okulumuzdan ilçeye mi çekiliyor böyle bi şey okudum sanki

ayzıtt90
Aday Memur
26 Şubat 2024 14:42
ben bekarım hocam. şansımı denicem yine de..1 sene görevlendirme olunca kadro ilçeye mi çekiliyor bu konuda bilginiz var mı hocam..
demir8121, 2 saat önce
Benim ildışı görevlendirmem yarım dönemlik olmuştu zaten hemen sonra özür durumunda tayinim çıktı.Ben eşime tabi olduğum için eşimin kurumu dilekçeyi istedi ve çıktı görevlendirmem kadro okulumda kaldı

demir8121
Aday Memur
26 Şubat 2024 14:55
Bilmiyorum açıkçası hocam
ayzıtt90, 2 saat önce
ben bekarım hocam. şansımı denicem yine de..1 sene görevlendirme olunca kadro ilçeye mi çekiliyor bu konuda bilginiz var mı hocam..

ayzıtt90
Aday Memur
26 Şubat 2024 14:57
bilgi için teşekkürler hocam.. cvp veren bütün hocalarıma da teşekkür ederim..
demir8121, 2 saat önce
Bilmiyorum açıkçası hocam

bhdrzn
Şef
26 Şubat 2024 15:20

Hocam benim arkadaşım bekar ve doğu görevindeyken görevlendirme çıkardı batıdaki bir ilden. Ama çok iyi bir torpili olduğunu düşünüyorum söylemesede. Hatta doğu görevi bitip batıya geçene kdr görevlendirme çıkıyordu. Yeterki bu güce sahip kişiler bulunsun her şey mümkün. Ben atanmadan önce meb de olmaz diye düşünürdüm en çok torpil dönen bakanlık bence.


ayzıtt90
Aday Memur
26 Şubat 2024 15:32
bilgi için teşekkürler hocam.. haklısınız düşüncelerinizde ben de aynı fikirdeyim. Dilekçemi verip bir şansımı denicem olursa nasip olmazsa kaybedecek bi şeyim yok..
bhdrzn, 1 saat önce

Hocam benim arkadaşım bekar ve doğu görevindeyken görevlendirme çıkardı batıdaki bir ilden. Ama çok iyi bir torpili olduğunu düşünüyorum söylemesede. Hatta doğu görevi bitip batıya geçene kdr görevlendirme çıkıyordu. Yeterki bu güce sahip kişiler bulunsun her şey mümkün. Ben atanmadan önce meb de olmaz diye düşünürdüm en çok torpil dönen bakanlık bence.

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