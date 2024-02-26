İl dışı görevlendirme mümkün mü?

bekar bi öğretmen görevlendirme isteyebilir mi il dışına. evli olup yapanlar var onlar mı yapabiliyor sadece. Ben mi başvurmalıyım olay nasıl ilerliyor acaba?

bekar bi öğretmen görevlendirme isteyebilir mi il dışına. evli olup yapanlar var onlar mı yapabiliyor sadece. Ben mi başvurmalıyım olay nasıl ilerliyor acaba?