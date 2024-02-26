KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Şubat 2024 13:28
astsubaylık heyet raporu sonucu

Bütün sağlık işlemlerinden sağlam yazısını aldım psikiyatri kaldı evrakları teslim ettikten sonrabu heyet raporu sonucunu 1 kişimi imzalıyor süreç nasıl oluyor, sağlam aldığımız yerden elenme durumumuz söz konusu olabilir mi

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