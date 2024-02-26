KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Şubat 2024 13:35
Psikiyatri geçmişe dönük tanı sıkıntı yaratır mı

5 sene evvel nöroloji doktoru bir tanı koymuş hayatımda hiç ilaç kullanmadım ne işin gittiğimde hatırlamıyorum ve tanının detayı görünmüyor ve benden o doktordan tanının detayını istiyorlar fakat doktor emekli olmuş ne yapmam gerekiyor benim bildiğim son 2 sene öncesi işleme alınamıyordu


levelup06
Memur
26 Şubat 2024 16:26
Tanının ayrıntısı e devlette tedavilerin kısmında gözüküyor inceleyebilirsin kardeşim. Tarih ve yıl girersen kolaylıkla erişebilirsin.
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