Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Şubat 2024 14:19
Tatile gidebilmek bile hayal oldu

Arkadaşlar tatil insanı yenilir ruhu tazeler ama gel görelim artık o bile hayal oldu. Bir kere geldiğimiz dünya?ya çalışmaya geldik resmen


KralEbuCehil
Aday Memur
26 Şubat 2024 14:28

dedem abdülhamit galkkk galkkk reisi yedirmedik

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