Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Şubat 2024 14:21
İzmir'deki hastaneler
İzmir'deki hastaneler hakkında bilgisi olan yardımcı olabilir mi kcalisma şartları ortam kira vb.

darkkinght
Memur
26 Şubat 2024 15:00

kiralar konusunda bilgi verebilirim 15-20 bin arası değişiyor + şehrin istanbuldan farkı yok

Toplam 1 mesaj

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