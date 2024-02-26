Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Şubat 2024 14:32
Kamu kurumlarında sendika tehlikesi

Son zamanlarda kamu kurumlarında sendikalar arası çatışma ve çeteleşmenin ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. Kamu kurumlarında sen şu sendikadansın sen bu sendikadansın gibi ayrışmalar görüyoruz. Eskiden böyle bir kavga ve ayrışma yoktu. Şimdi birbirlerine fetöcü demeye kadar varan nefret ve kavga mevcut. Eskiden dost olanların şimdi farklı sendikalara üye olduğundan aralarının açıldığını görüyoruz. Ne ara bu aşamaya gelindi bilmiyorum. Devletin bu sendikalara bir el atması lazım. Zamanında Kamer Genç meclisi uyarmıştı. Sendikalar arasındaki kavga ileride devlet kurumlarına zarar verecek. Devletin bu işe bir önlem alması gerekir. Mayısta sendikaların üye sayımı var, kavga daha da kızışacak. Gerekirse 500 küsür lira olan toplu sözleşme ikramiyesinin kaldırılarak tüm personele verilmesi sağlanabilir.


sozdemir37
Memur
26 Şubat 2024 14:39

Katılııyorum. Sendikal çekişme artık mobbinge ve manevi şiddete dönüştü.

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