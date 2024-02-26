Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Şubat 2024 14:37
4/B Sözleşmeli Personel ve Kadrolu Memur Arasındaki Fark?

Arkadaşlar ben bir kurumda sözleşmeli personel olarak çalışıyorum, duyduğuma göre sözleşmeli personel memur olarak sayılmıyormuş. Doğru mu? Doğruysa kadrolulara göre hangi haklarımız vs. farklı?


Düzmemur43
Aday Memur
26 Şubat 2024 14:52
sözleşmeli personel ve kadrolu memur arasında özlük hakları dışında bi fark yoktur sözleşmeli personel istifa ederse sınavsız geri dönemez tayin hakları yoktur(belirli durumlar dışında) vb. gibi özlük hakları durumundan farklılıklar vardır ama ikiside mevzuat bakımından 657 ye tabidir
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