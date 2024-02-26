Atandıkları Birime Müracaat Etmeliler Ne Demek?

Merhaba. Tarım Ve Orman İlçe Müdürlüğüne sözleşmeli büro personeli olarak atandım. Evrak götürmeye gidecegim. Bakanlık evrakların ilgili birime teslim edilmesi gerektiğini yazmış. Fakat ilgili birimden ne kastedildigini anlayamadım. Atandigim ilçe mudurlugunu aradığımda evrakları il müdürlüğüne teslim etmem gerektiğini, orada sözleşme imzaladıktan sonra sözleşme ile birlikte atandigim müdürlüğe gelmem gerektiğini söylediler. Ulaştığım başka bir numara ise il müdürlüğü ile bir ilgim olmadığını, doğrudan atandigim müdürlüğe evrak götürmem gerektiğini söylüyor. Yardımlarınızı rica ediyorum.

Merhaba. Tarım Ve Orman İlçe Müdürlüğüne sözleşmeli büro personeli olarak atandım. Evrak götürmeye gidecegim. Bakanlık evrakların ilgili birime teslim edilmesi gerektiğini yazmış. Fakat ilgili birimden ne kastedildigini anlayamadım. Atandigim ilçe mudurlugunu aradığımda evrakları il müdürlüğüne teslim etmem gerektiğini, orada sözleşme imzaladıktan sonra sözleşme ile birlikte atandigim müdürlüğe gelmem gerektiğini söylediler. Ulaştığım başka bir numara ise il müdürlüğü ile bir ilgim olmadığını, doğrudan atandigim müdürlüğe evrak götürmem gerektiğini söylüyor. Yardımlarınızı rica ediyorum.