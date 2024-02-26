Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


26 Şubat 2024 15:03
Atandıkları Birime Müracaat Etmeliler Ne Demek?
Merhaba. Tarım Ve Orman İlçe Müdürlüğüne sözleşmeli büro personeli olarak atandım. Evrak götürmeye gidecegim. Bakanlık evrakların ilgili birime teslim edilmesi gerektiğini yazmış. Fakat ilgili birimden ne kastedildigini anlayamadım. Atandigim ilçe mudurlugunu aradığımda evrakları il müdürlüğüne teslim etmem gerektiğini, orada sözleşme imzaladıktan sonra sözleşme ile birlikte atandigim müdürlüğe gelmem gerektiğini söylediler. Ulaştığım başka bir numara ise il müdürlüğü ile bir ilgim olmadığını, doğrudan atandigim müdürlüğe evrak götürmem gerektiğini söylüyor. Yardımlarınızı rica ediyorum.

Çok Yazılan Konular

Diplomaa

Sözlük

mauro icardi 2 Deniz esintisi 1 işyerinde 60 kuruşa çay içen insan 2 şu an çalan şarkı 2 Farklı bir meslek seçseydiniz bu hangisi olurdu? 3 uzun yol yolculuğu 4 Toplumsal sorunlar 4 berat kandili 1 lgbt 3 röportaj serisi 1

Son Haberler

Polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiErdoğan: Eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruzKuyumcu hırsızlarına operasyon: 8.5 milyon liralık altın çaldılarBİLSEM'de ön değerlendirme uygulamasına mazeretleri nedeniyle katılamayanlar tekrar sınava alınacak100 lira borç para istedi, hesabına 100 bin lira yattı

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!