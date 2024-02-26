Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Şubat 2024 15:39
Yalova Üniversitesinde Mülakatın Yaratmış Olduğu Mağduriyet

ÜNİVERSİTELERDE TORPİLE KAPI ARALAYAN MÜLAKATLARI İSTEMİYORUZ.

Tüm üniversitelerde GYS ve UDS sınavlarını ve Mülakatlarını

yakından takip etmeye devam ediyoruz. Yalova üniversitesinde yapılan son

mülakat sınavında maalesef yine Mülakat adı altında torpil yapılmıştır.

https://www.unipersen.org.tr/m%C3%BClakatde%C4%9Filtorpil

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