Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Şubat 2024 15:55
Yan ödeme kararnamesi emniyet ve tsk personeli
arkadaşlar son durum nedir var mı gelişme dün itibariyle cumhurbaşkanı onaylandığı söyleniyor.

umudbey488
26 Şubat 2024 15:57
fotoğrafınıda gördük 7000 tl diye her yerde dolaşıyor ocak 2024 itibaren geriye donuk her ay alicaz seklinde bilgisi olan aciklarsa sevinirinim

Emir1305
Aday Memur
26 Şubat 2024 16:23
gördüğünüz fotoğraf paylaşirmisiniz
umudbey488, 31 dk. önce
fotoğrafınıda gördük 7000 tl diye her yerde dolaşıyor ocak 2024 itibaren geriye donuk her ay alicaz seklinde bilgisi olan aciklarsa sevinirinim

umudbey488
26 Şubat 2024 16:24
fotoğrafı nasıl paylasicam burda secenek goremedim
Toplam 3 mesaj

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