KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Şubat 2024 17:10
Güvenlik görevlisi hakkında bilgisi olan?

Güvenlik kimlik kartım var fakat süresi doldu bugun yenileme için kursa başvurumu yaptım bu süre içinde kpss alımlarına başvuru hakkım var mı yada açıktan alımlara başvuru yapabilir miyim

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