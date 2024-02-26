Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Şubat 2024 17:12
kutuphaneci kadrosunun avantajlari ve maaslari hakkinda bilgi !!

MERHABA ARKADAŞLAR KÜTÜPHANECİ KADROSUNUN AVANTAJLARI NELERDİR ŞUBAT 2024 MAAŞLARI NE KADAR YATTI BİLGİNİZ VARSA PAYLABİLİR MİSİNİZ TEŞEKKÜRLER ŞİMDİDEN HERKESE İYİ ÇALIŞMALAR..


emeklisandıgıı
Aday Memur
26 Şubat 2024 17:17

cevap yazarsanız sevinirim okunuyor ama cevaplanmıyor gönderiler genelde :)


firatli_genclik
Genel Müdür
26 Şubat 2024 18:44

Bilinmiyor olabilir mi acaba?

emeklisandıgıı, 3 saat önce

cevap yazarsanız sevinirim okunuyor ama cevaplanmıyor gönderiler genelde :)

Toplam 2 mesaj

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