Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Şubat 2024 17:25
YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV UZM.ÇVŞ.
Değerli komutanlarım teste girip başarılı oldum gelen yazıda spor ve atışta başarılı olduğu için personel 2024 yılı içerisinde YDGG'e değerlendirileceği için amiri tarafından nitelik belgesi doldurulmalıdır yazıyor. Birliğim nitelik belgemi doldurdu bundan sonraki aşama ne kesin gider miyim bu yıl?

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