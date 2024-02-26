Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Şubat 2024 17:36
Yedek Subay (Asteğmen) Rapor Süresi

Merhabalar. Asteğmen olarak görev yapmaktayım. Askerlik gününden düşecek şekilde kaç gün rapor hakkımız var acaba sağlıklı bilgiye ulaşamadım. Teşekkürler...


ebubekirasb
Aday Memur
26 Şubat 2024 19:19
sınıfının ne olduğuna bağlı, sağlık asteğmenim için 12 gündü. 13 olursa askerliği uzuyor. mevzuatta yazar.
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