Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Şubat 2024 17:47
Adalet bakanlığı Sözleşmeli fizyoterapist
Adalet Bakanlığında sözleşmeli fizyoterapist olarak çalışmaktayım sağlık Bakanlığının sözleşmeli fizyoterapist alımına geçiş yapabilir miyim sağlık teşvik primini maaş farkını beyan ederek refah yükselmesi şeklinde gösterebilir miyim

AnThea
Aday Memur
26 Şubat 2024 19:57

Sözleşmeli personel aynı unvanda sözleşmeli atanamaz maalesef

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