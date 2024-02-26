Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Şubat 2024 18:06
Devamsızlık sorunu yine bakanı'ın dilinde

Kendileri başka diyor idareciler başka , sakın öğrencileri sınıfta bırakmayın diye toplantı yapıyorlar, devamsızlık deseniz zaten komedi, öğrenci istediği zaman geç kağıdı alıyor , veli geliyor geçmiş devamsızlıkları izine çeviriyor , bu sistemde öğretmen ne yapabilir ki ?

Bence okullarda tıpkı fabrikalarda olduğu gibi parmak izi sistemi uygulanmalı , ve sistem direk bakanlığa bağlı olmalı,

Bir uygulama yapılmalı derse girince oraya tik koyup geçmeli , orda haftanın konusu yazmalı , böylece defter doldur, yoklama al vs bunlarla vakit kaybedene kadar ders süreside 30-35 dakika olmalı , zamanı verimli kullanmanın yolu


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
26 Şubat 2024 18:59

Biz de sistem düzgün işliyor.

Bunu sorun etmeyin. Derse girer girmez yoklamanızı alın. İş sizden çıkmış demektir. Herkes kendi sorumluluğunu yerine getirsin. Milletin sorumluluğunu yüklenmeyin.

Sıralarda parmak izi sistemi ve ekonomi...

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