Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Şubat 2024 18:11
Okulda sinir krizi geçirdi bı problem çıkar mi

Bugün hizmetli odasindayken bazı aile problemlerden dolayı telefonla konuşurken kendimi kaybedip sinir krizi geçirdim kafamı dolaba vurmaya başladım okuldaki bı kac kışi beni zor tutmuş 1-2 tane bardak kirmisim bir de bıçak getirin diye bagirmisim sonra ambulansla hastaneye götürduler mr falan çekildi , benim merak ettiğim bu durumda bı tutanak tutulur mu eğer tutulursada bı sıkıntı çıkar mi


buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
26 Şubat 2024 18:15

Müdürünüze bağlı diye düşünüyorum. Ne olursa olsun tedavi olmanız gerekir sayın hocam. Kendiniz ve çevrenizdekilerin sağlığı için


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
26 Şubat 2024 18:35

Kesinlikle tutanak altına alınmalı. Anlattiginiza göre kendinizi kaybetmissiniz


Coufy
Aday Memur
26 Şubat 2024 18:39

Zaten bununla ilgili tedavi görüyorum ilaç kullanıyorum anlık olan bı şey oldu benim merak ettiğim tutanakdan bı şey çıkar mi ki

buraközeleğitim, 2 saat önce

Müdürünüze bağlı diye düşünüyorum. Ne olursa olsun tedavi olmanız gerekir sayın hocam. Kendiniz ve çevrenizdekilerin sağlığı için


Coufy
Aday Memur
26 Şubat 2024 18:40

Bende zaten tutanakdan bı sıkıntı çıkar mi bişey olur mu diye soruyorum

SorunCevaplayıN, 2 saat önce

Kesinlikle tutanak altına alınmalı. Anlattiginiza göre kendinizi kaybetmissiniz


Kagiş
Müsteşar
26 Şubat 2024 18:58

Siz öğretmen misiniz yoksa hizmetli mi?


Coufy
Aday Memur
26 Şubat 2024 19:06

Hizmetli devlet memuruyum

Kagiş, 1 saat önce

Siz öğretmen misiniz yoksa hizmetli mi?


Mahmut Çelik
Memur
26 Şubat 2024 19:18
Bıçak olsa doğrayacan milleti demekki.

buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
26 Şubat 2024 19:42

Bir şey çıkar mı dersen gereken yapılırsa çıkar. Sümen altı ederlerse çıkmaz. Şahsi kanaatimi sorarsan idarecin olsam çıkması için elimden geleni yaparım. Çocukların olduğu bir ortamda çalışmaya uygun değilsiniz. İster öğretmen olun ister hizmetli. Mutlaka kendinizi ilçe meme veya il meme aldırın. Bu durumu yaşayan kendim olsam kendim de birim değiştiririm.

Coufy, 1 saat önce

Zaten bununla ilgili tedavi görüyorum ilaç kullanıyorum anlık olan bı şey oldu benim merak ettiğim tutanakdan bı şey çıkar mi ki


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
26 Şubat 2024 19:44

Oradaki öğrenciler ve personel, sizin aile sorunlarınız dolayısıyla ölmek istemezler diye düşünüyorum. Müdür de ona göre bir tavır almalı.

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