Malulen emekliler kpss ile yeniden atanabilir mi?

Arkadaşlar herkese merhaba.. Merak ettiğim bir konu var.. Daha önce de buna benzer bir konu açmıştım ama net bir cevap bulamadım.. Yeniden bir konu açmak istedim.. Arkadaşlar ben 2021 senesi mart ayında emniyet hizmetleri sınıfından malulen emekli oldum.. Psikiyatri bölümünden.. D dilimi rapor alarak.. Şimdi yeniden memuriyete dönmek istiyorum.. Epeydir araştırıyorum ama dediğim gibi net bir cevap bulamadım.. Arkadaşlar kpss ile farklı bir kuruma yeniden atanabilir miyiz? Bu mümkün müdür? Bunun için öncelikle herhalde emekliliğin iptali istenecektir.. Ben genel usul olarak merak ediyorum.. Yeniden kpss ile atanabiliyor muyuz Arkadaşlar? Bilgisi olan var mı? Kamu görevlileri emeklilik daire başkanlığı cevap vermiyor.. Başka muhatap da yok.. Bir de size sorayım dedim.. Çok teşekkürler..

Arkadaşlar herkese merhaba.. Merak ettiğim bir konu var.. Daha önce de buna benzer bir konu açmıştım ama net bir cevap bulamadım.. Yeniden bir konu açmak istedim.. Arkadaşlar ben 2021 senesi mart ayında emniyet hizmetleri sınıfından malulen emekli oldum.. Psikiyatri bölümünden.. D dilimi rapor alarak.. Şimdi yeniden memuriyete dönmek istiyorum.. Epeydir araştırıyorum ama dediğim gibi net bir cevap bulamadım.. Arkadaşlar kpss ile farklı bir kuruma yeniden atanabilir miyiz? Bu mümkün müdür? Bunun için öncelikle herhalde emekliliğin iptali istenecektir.. Ben genel usul olarak merak ediyorum.. Yeniden kpss ile atanabiliyor muyuz Arkadaşlar? Bilgisi olan var mı? Kamu görevlileri emeklilik daire başkanlığı cevap vermiyor.. Başka muhatap da yok.. Bir de size sorayım dedim.. Çok teşekkürler..