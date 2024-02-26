Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Şubat 2024 18:17
Malulen emekliler kpss ile yeniden atanabilir mi?
Arkadaşlar herkese merhaba.. Merak ettiğim bir konu var.. Daha önce de buna benzer bir konu açmıştım ama net bir cevap bulamadım.. Yeniden bir konu açmak istedim.. Arkadaşlar ben 2021 senesi mart ayında emniyet hizmetleri sınıfından malulen emekli oldum.. Psikiyatri bölümünden.. D dilimi rapor alarak.. Şimdi yeniden memuriyete dönmek istiyorum.. Epeydir araştırıyorum ama dediğim gibi net bir cevap bulamadım.. Arkadaşlar kpss ile farklı bir kuruma yeniden atanabilir miyiz? Bu mümkün müdür? Bunun için öncelikle herhalde emekliliğin iptali istenecektir.. Ben genel usul olarak merak ediyorum.. Yeniden kpss ile atanabiliyor muyuz Arkadaşlar? Bilgisi olan var mı? Kamu görevlileri emeklilik daire başkanlığı cevap vermiyor.. Başka muhatap da yok.. Bir de size sorayım dedim.. Çok teşekkürler..

AlperTungacı
Aday Memur
26 Şubat 2024 18:21
atanamazsınız. içiniz rahat etsin isterseniz cimere yazın bilgi edinme kanunu kapsamında tarafınıza dönüş yapılır.

Maverıck
Şef
26 Şubat 2024 18:28
anladım.. Peki kesin bilgi mi acaba? Yani bir hukuki dayanak var mı? Emeklilik iptal olsa dahi mümkün değil mi? teşekkürler..
AlperTungacı, 2 saat önce
atanamazsınız. içiniz rahat etsin isterseniz cimere yazın bilgi edinme kanunu kapsamında tarafınıza dönüş yapılır.

AlperTungacı
Aday Memur
26 Şubat 2024 18:45
emekliliği nasıl iptal edeceksiniz mahkeme ile mi? dediğim gibi cimer'e yazın tüm mevzuatıyla size geri dönüş yaparlar
Maverıck, 2 saat önce
anladım.. Peki kesin bilgi mi acaba? Yani bir hukuki dayanak var mı? Emeklilik iptal olsa dahi mümkün değil mi? teşekkürler..

Maverıck
Şef
26 Şubat 2024 18:50
Yeniden alınacak bir sağlık kurulu raporu ile iptal edemez miyiz acaba? Sgk ya başvurarak.. Muhtemelen sgk yönlendirir diye düşünüyorum.. Tamam.. Çok teşekkür ederim.. Cimere de yazayım..
AlperTungacı, 1 saat önce
emekliliği nasıl iptal edeceksiniz mahkeme ile mi? dediğim gibi cimer'e yazın tüm mevzuatıyla size geri dönüş yaparlar

Gih86
Aday Memur
26 Şubat 2024 19:21

Malulen emekli olup,sağlam raporu alıp mahkemeye verip dönen biri vardı,bir araştır istersen.


Maverıck
Şef
26 Şubat 2024 20:00
Teşekkür ederim.. Evet,ben de duymuştum.. Yine de araştırırım.. Benim asıl merak ettiğim kpss ile başka bir kuruma atama olabiliyor mu?
Gih86, 45 dk. önce

Malulen emekli olup,sağlam raporu alıp mahkemeye verip dönen biri vardı,bir araştır istersen.

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