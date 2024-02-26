Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Şubat 2024 19:06
Kahramanmaraş hakkında bilgi

Herkese merhaba. kahramanmaraşı 2.sıraya yazmayı düşünüyorum. şehirin son durumu ile ilgili bilgi sahibi arkadaşlar yorumlayabilirse çok sevinirim.


kulahmed
Aday Memur
26 Şubat 2024 19:25

Evliysen ev kiraları yüksek bekarsan eşyalı bir artı evler var...


Asltrk1903
Aday Memur
26 Şubat 2024 19:36
evliyim 1 de çocuk var devrem. ev bulma durumu sıkıntılı mı peki?
kulahmed, Dün

Evliysen ev kiraları yüksek bekarsan eşyalı bir artı evler var...


kulahmed
Aday Memur
26 Şubat 2024 19:57

Ev bulursun sıkıntı olmaz

Asltrk1903, Dün
evliyim 1 de çocuk var devrem. ev bulma durumu sıkıntılı mı peki?

Asltrk1903
Aday Memur
26 Şubat 2024 19:59
maraş ilinde çalışıyorsanız özelden mesaj atabilir misiniz? ben gönderemiyorumda
kulahmed, Dün

Ev bulursun sıkıntı olmaz

Toplam 4 mesaj

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