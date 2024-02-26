Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


26 Şubat 2024 20:39
unvan degisikligi
Selamünaleyküm arkadaşlar bugün aciklanmis sitede.unvan degisikligi mühendis sınavını katılacak var mi

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