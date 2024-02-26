Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Şubat 2024 21:18
ADALET BAKANLIĞI 2024 ALIM OLACAK MI
telegram guruplarında adliyelerden eksik personel sayıları istenmiş falan deniliyor bunun doğruluğu var mı acaba bilen arkadaşlar bilgi verir ise seviniriz

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