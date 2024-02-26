Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Şubat 2024 22:11
Gih memurluğu

Herkese merhaba. 2019 yılından beri aktif olarak çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapıyorum. bundan 15 gün önce silah elim olan sağ el bileğimi kırdım. doktorun dediğini göre vücudun en zor iğleşen kemiğini kırmışım. i&#775;ğleşmesi uzun sürermiş. tekrar eski haline gelmesi zor. kireçlenme falan filan neyse konuya gelelim. gih memuru olma ihtimali var mı? bilenler aydınlatırsa sevinirim. şimdiden teşekkür ederim.

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