Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Şubat 2024 22:37
Kararsızlik? Geçiş yapan var mi ?

Adalet bakanliğinda kadrolu mübaşirim.Ayni zamanda sağlık teknikeriyim.sağlık bakanliğina geçersem hasta yoğunluğuna nöbet sistemine adapte olabilir miyim endişesi var.Sağlik bakanliğina geçen memnun olan alışan var mi?

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