Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Şubat 2024 22:43
Atamaya tabi personel duyuru
Bugün tebliğ evraklarında duyuru olarak gelen atamaya tabi personelin eş durumu çocuğunun öğrenim durumu, sağlık sebeplerini gösterir evrakları pbs üzerinden göndermeleri gerek diyor. bilgisi olan varmı

Asltrk1903
Aday Memur
26 Şubat 2024 22:54
personelin eş durumu" derken mesela neyi kastediyor sağlık durumunu mu?

xLmx
Şef
26 Şubat 2024 22:55
çalışmadır herhalde
Asltrk1903, 24 dk. önce
personelin eş durumu" derken mesela neyi kastediyor sağlık durumunu mu?

xLmx
Şef
26 Şubat 2024 22:57
mezeret evrakları bölümüne diyor
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