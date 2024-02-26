Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Şubat 2024 22:56
Yan Ödeme Kararnamesi

Cumhurbaşkanı onaylandı deniliyor, mart ayından itibaren 6802 tl. Geriye dönük Ocak ayından itibaren de yatılacak diye balon dönüyor ama. Bilgisi olan var mı


Mthcl
Aday Memur
26 Şubat 2024 23:01
inanılır gibi değil ama halen inanıyorsunuz ya bunlara pes

Ahmet Öztürk6161
Aday Memur
26 Şubat 2024 23:02

Hakikaten polise ne zaman bişey verdilerki ocaktan itibaren hemde verecekler


uluslararası2
Şef
26 Şubat 2024 23:03

Tsk için onaylandı deniliyor, kimi de tsk ve emniyet için onaylandı diyor. Tsk için olabilir ama bize koklatmazlar her zamanki gibi yaşa polis helal polis olur


2010ekk
Aday Memur
26 Şubat 2024 23:08
Benim bildiğim bu yan ödeme kararnameleri tsk için çıkıyor. Güle güle harcasınlar ne diyelim.
Toplam 4 mesaj

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