KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


27 Şubat 2024 00:02
Zabıta alım mülakatı

Zabıta alım sürecinde mülakata giren arkadaşlardan rica ediyorum detaylı şekilde anlatabilirler mi? Ayrıca birkaç sorum olacak;

1- Sözlü sınavdan sonra parkurla birlikte mesleki bilgi soruları soruluyor mu?

2- Puanlama sistemi nasıl oluyor? Sözlü sınav puanının %50si, uygulamalı sınav puanının %50,si mi baz alınıyor yoksa kpss puanıda baz alınıyor mu?

Bana yardımcı olursanız çok sevinir ve çok mutlu olurum yardımınıza sonuna kadar ihtiyacım var.

Çok Yazılan Konular

Tarım ve Orman Bakanlığı kurum kurum gezenlere fırsat vermemeli.DHMİ 2023/2 işe başlama tarihi.Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Bir KPSS puanıyla kaç kurum gezilir!HAGB memuriyete engel mi?

Sözlük

kitabın sayfasını kıvırmak 2 İnanç insanı ayakta tutan en büyük kuvvet 1 kendini yakmak 1 kahvaltıda beğendiğim üç şey 7 Farklı bir meslek seçseydiniz bu hangisi olurdu? 3 söz gümüşse sükut altındır 1 çok kahve içmek 2 beklenti içinde olmak 8 hacamat 3 The Mummy 1

Son Haberler

MEB, Sıfır Atık kapsamında ders kitapları ve diğer kağıt atıkları Haziran ayında toplamayı planlıyor27 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıÜniversite öğrencisi genç 'kıskançlık' cinayetine kurban gittiTaksimetre açmadan yolcu taşıyan araç trafikten men edildiBursa'da boşandığı eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!