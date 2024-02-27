Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Şubat 2024 00:02
Unvan değişikliği ile sosyologluga gecis yapan var mı?

Hemsirelikten unvan degsikligi ile sosyologluga gecis yapan var mı nasil suanda durumunuz gecis kolay miydi?

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