Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


27 Şubat 2024 00:11
İl dışı naklen tayinde mehil süresi

Arkadaşlar bir ilden başka bir ile tayinim çıktı. Ve 5 gün önce kurumumdan ayrıldım. Ama geçeceğim kuruma hergün gidiyorum işbaşı yapmak için diyorlar hala geldiğin kurumdan ilişik kesme yazın bize düşmemiş. Benim 15 günlük mehil sürem dolarsa memuriyetim yanar mı? O yazı gelmeden beni başlatmıyorlar. Ve zaman daralıyor. Ayrıldığım kurum biz gönderdik diyor gideceğim kurum ise bize yazı düşmemiş diyor.

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