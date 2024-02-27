Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2024 01:31
2. Şark da niye ısrar ediliyor

Doğu ve Güneydoğu'da gönüllü kalmak isteyen çok .niye insanların düzeni bozulup,zorla 2.sarka gönderiliyor anlam veremiyorum dostlar

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