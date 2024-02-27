Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2024 01:31
2. şarkta neden ısrar ediliyor

Doğu ve Güneydoğu'da gönüllü kalmak isteyen çok .niye insanların düzeni bozulup,zorla 2.sarka gönderiliyor anlam veremiyorum dostlar


sancak bayrak
Şube Müdürü
27 Şubat 2024 08:06

Biraz da gelip İstanbul'da çalışanlar,bu yıl kalmak isteyen leri İstanbul korkusu sardı.


Rıfkıpolis
Aday Memur
27 Şubat 2024 08:15

İkinci şark kalkacak buna eminim ama ne zaman belli değil çünkü doğuda kalmak isteyen çok personel var eskisi gibi değil hicbişey ama şu bir gerçekki İstanbul doğu sayılacak istanbulda çalışmak gerçekten çok ama çok zor hayatın pahalılığı kiralar işgücü vs İstanbulun şark sayılması lazım


Kemalaydın55
Aday Memur
27 Şubat 2024 14:13

Polis huzur bulmasın diye gitmek isteyenler gidemiyo gerekli olduğuna inanmıyorum


Demir355
Memur
27 Şubat 2024 15:00
kendimi bildim bileli hiçbir hükümet polise iyileştirme yapmadı. her gelen başka kurumlardaki gibi bir düzeltme yapacağına dahada kötüleştirdiler. artık bunu kabullenmek lazım. polis olmayı isteyen sayısıda artıyor. 3-4 senede şark sırası 99-00 lardan 2012 lere geldi. yeni memura 3+1 çift şark yapma kolaylığı çıkardılar eskileride göndermiyorlar geriye 240-320 bin arası yakılacaklar kaldı. emekli olup az maaş almayıda göze alamıyacak yaş aralığında bir sicil grubu çünkü çocukları ufak. Allaha havale ediyoruz

police-izmir-
Aday Memur
27 Şubat 2024 15:26
askerlik yapmıyorsun, 3600 ek gösterge aldın. bunları niye inkar ediyorsun nankör?
Demir355, 2 saat önce
kendimi bildim bileli hiçbir hükümet polise iyileştirme yapmadı. her gelen başka kurumlardaki gibi bir düzeltme yapacağına dahada kötüleştirdiler. artık bunu kabullenmek lazım. polis olmayı isteyen sayısıda artıyor. 3-4 senede şark sırası 99-00 lardan 2012 lere geldi. yeni memura 3+1 çift şark yapma kolaylığı çıkardılar eskileride göndermiyorlar geriye 240-320 bin arası yakılacaklar kaldı. emekli olup az maaş almayıda göze alamıyacak yaş aralığında bir sicil grubu çünkü çocukları ufak. Allaha havale ediyoruz

Demir355
Memur
27 Şubat 2024 15:36
askerliğimi yaptım senide Allaha havale ediyorum kim haklıysa alsın huzuru mahşerde
police-izmir-, 1 saat önce
askerlik yapmıyorsun, 3600 ek gösterge aldın. bunları niye inkar ediyorsun nankör?

Dimatao
Aday Memur
27 Şubat 2024 15:58

Senin gibi şeref yoksunu trole cevap vermem normalde ama cevap vermezsemde senin gibi kemik yalayicisi troller sayfa sayfa gezip havlıyor u lan man kafalı ben 18 ay askerlik yaptım vatanıma hizmet ediyorum ve bu sene nasip olursa ikinci şarka gideceğim senin gibi klavye trolleri itlik yaparken biz askerlik,polislik yapıyoruz polisin askerlik yapmaması çok büyük bir şey değil zaten 24 saat göreve hazırız 3600 ek gösterge de yıllardır polisten başka dile getiren yoktu herkese verildi.Bir şeyi yazarken got unle yazma olmayan beyninle düşün öyle yaz emi oksijen israfı trolcuk

police-izmir-, 1 saat önce
askerlik yapmıyorsun, 3600 ek gösterge aldın. bunları niye inkar ediyorsun nankör?

albatros361
Aday Memur
27 Şubat 2024 16:11

Ne askerliğinden bahsediyordun sen çaylak.biz askerliğimizi de şarkimizi da yaptik.adam dogruyu konusmuş sen ekmeğine bak

police-izmir-, 1 saat önce
askerlik yapmıyorsun, 3600 ek gösterge aldın. bunları niye inkar ediyorsun nankör?
Toplam 8 mesaj

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