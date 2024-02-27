2. şarkta neden ısrar ediliyor

kendimi bildim bileli hiçbir hükümet polise iyileştirme yapmadı. her gelen başka kurumlardaki gibi bir düzeltme yapacağına dahada kötüleştirdiler. artık bunu kabullenmek lazım. polis olmayı isteyen sayısıda artıyor. 3-4 senede şark sırası 99-00 lardan 2012 lere geldi. yeni memura 3+1 çift şark yapma kolaylığı çıkardılar eskileride göndermiyorlar geriye 240-320 bin arası yakılacaklar kaldı. emekli olup az maaş almayıda göze alamıyacak yaş aralığında bir sicil grubu çünkü çocukları ufak. Allaha havale ediyoruz

kendimi bildim bileli hiçbir hükümet polise iyileştirme yapmadı. her gelen başka kurumlardaki gibi bir düzeltme yapacağına dahada kötüleştirdiler. artık bunu kabullenmek lazım. polis olmayı isteyen sayısıda artıyor. 3-4 senede şark sırası 99-00 lardan 2012 lere geldi. yeni memura 3+1 çift şark yapma kolaylığı çıkardılar eskileride göndermiyorlar geriye 240-320 bin arası yakılacaklar kaldı. emekli olup az maaş almayıda göze alamıyacak yaş aralığında bir sicil grubu çünkü çocukları ufak. Allaha havale ediyoruz