KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Şubat 2024 01:41
Torpil gerekliliktir,torpil yap,yaptır

Torpilin neden zorunlu olduğunu yazmak istedim.

Çünkü adil şartlarda bir dövüş yok ortada.

Kpss 2022 de ilk sınav iptal edildi ve birçok kişi ilk sınavda yüksek puan yapmışken sınav iptal edildi.Bir sonraki sınavda ise bu yüksek yapanlarin kimisi heyecanına yenik düştü kimisi de yine çalınır psikolojisiyle demoralize sınava girdi.Ama bundan daha kötüsü açık jelatinli kitapçıklardı.Henüz sayısını bilmediğimiz kadar öğrenci belki de bundan faydalanmış ve şuan sessiz yılan uykusunda haksız puan almış durumda.Hatırlayın TRT de kumpas dizisinde soruları çalan öğrenciler kazandıktan sonra yıllarca sus pustular.Ta ki 15 Temmuz patlak verene kadar.Sahi soruların çalındığı neden 15 Temmuzdan önce tespit edilmemişti?

Ayrıca aldıkları yuksek puanlarla seyyahliga soyunmuş asilzade soylarından olduğunu düşünen kişilerin de faaliyetlerine bakınca doğduğun yer kaderindir demek istemiyorsan torpil yap,yaptır.Yoksa güzel kardeşim.Yıllarca bu sınava hazırlanmak zorunda bırakılacaksin.Unutma sen hak yiyen değil hakkını arayasın.Hakkını yiyenlere karşı hakkını yedirmemek için savaşıyorsun.

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