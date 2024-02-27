KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


27 Şubat 2024 01:52
KPSS tarih

Arkadaşlar kpss önlisansa gireceğim ve tarih dersiyle aram pek yok çokta zaman harcamak istemiyorum çok uzun bir ders çünkü. Acaba en azından 25 sorudan 10 net çıkarabilmem için Ramazan Yetgin hocanın 8 adet genel tekrar videosu var ayrıca video ders notları kitabı da var bu 8 genel tekrar videosu en azından 10 netlik bir şeyler öğrenmeme yeter mi? Veya başka tavsiyesi olan varsa çok sevinirim.

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